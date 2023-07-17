В Херсоне раздался взрыв

Отмечается, что взрыв прогремел около 23:10, в тот момент в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Ситуация в Херсоне

Россияне с момента освобождения Херсона приступили к регулярным обстрелам города с помощью артиллерии и ракет. Например, 11 июля оккупанты ударили по жилым кварталам города, тогда пострадали пять человек, среди которых и ребенок.

На следующий день захватчики снова атаковали город, в результате чего погиб 81-летний мужчина.

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