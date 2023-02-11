В Херсоне прогремел мощный взрыв: в сети пишут, что горит частный дом
Утром 11 февраля в Херсоне прогремел мощный взрыв. В сети пишут, что после "прилета" горит частный дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По словам жителей города, взрыв был настолько мощным, что тряслись некоторые дома.
Местные Telegram-каналы публикую фото, на котором видно, как после взрыва над Херсоном подымается густой дым.
Фото: взрыв в Херсоне прогремел 11 февраля (Telegram)
Стоит отметить, что на данный момент официальной информации от властей нет.
Напомним, за минувшие сутки россияне 63 раза атаковали Херсон и область. Вследствие обстрелов повреждены жилые дома и здание ж/д вокзала, также есть раненые.
Также вчера мы писали, что оккупанты около полудня нанесли удар с артиллерии по многоэтажке в микрорайоне Остров в Херсоне. Одна из гражданских получила тяжелые ранения.
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