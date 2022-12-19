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У Херсоні пролунало кілька вибухів, а потім пропало світло

Фото: у Херсоні пролунало кілька вибухів, а потім пропало світло (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вранці 19 грудня пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі повідомляють про збої в електропостачанні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією мешканців, вранці у Херсоні було чути кілька вибухів. Потім у місті пропало світло. При цьому повітряну тривогу в регіоні не оголошено.

Офіційної інформації від влади та військового керівництва міста наразі немає.

Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли центр Херсона. Внаслідок атаки ворога постраждали троє людей.

Також у суботу російські окупанти обстріляли геріатричний центр у селі Степанівка, що за 9 кілометрів від Херсона.

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ХерсонЕлектроенергія