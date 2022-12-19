У Херсоні пролунало кілька вибухів, а потім пропало світло

У Херсоні вранці 19 грудня пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі повідомляють про збої в електропостачанні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією мешканців, вранці у Херсоні було чути кілька вибухів. Потім у місті пропало світло. При цьому повітряну тривогу в регіоні не оголошено.

Офіційної інформації від влади та військового керівництва міста наразі немає.