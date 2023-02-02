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У Херсоні пролунали звуки вибухів

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Херсон, Четвер 02 лютого 2023 17:31
У Херсоні пролунали звуки вибухів Фото: У Херсоні пролунали звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 2 лютого, в Херсоні пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Поки офіційної інформації про ситуацію у місті немає. Зазначимо, що на даний час повітряну тривогу в регіоні не оголошено.

Нагадаємо, що у Херсоні ввечері, 31 січня, пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

РБК-Україна повідомляло, що під час російських атак на Херсон у місті було зруйновано гараж, пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередач.

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