У Херсоні пролунали вибухи: у мережі повідомляють про обстріл

У Херсоні вранці 18 січня вкотре пролунали вибухи. Місцеві жителі пишуть про обстріл міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих жителів, наразі місто перебуває під обстрілом. Чи є прильоти, поки що невідомо.

Також влада та військова адміністрація поки що не коментували причини вибухів у Херсоні.