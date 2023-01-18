В Херсоне прогремели взрывы: в сети сообщают об обстреле

В Херсоне утром 18 января в очередной раз раздались взрывы. Местные жители пишут об обстреле города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных жителей, сейчас город находится под обстрелом. Есть ли прилеты, пока неизвестно.

Также в настоящий момент власти и военная администрация не комментировали причины взрывов в Херсоне.