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В Херсоне прогремели взрывы: в сети сообщают об обстреле

Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне утром 18 января в очередной раз раздались взрывы. Местные жители пишут об обстреле города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных жителей, сейчас город находится под обстрелом. Есть ли прилеты, пока неизвестно.

Также в настоящий момент власти и военная администрация не комментировали причины взрывов в Херсоне.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты 83 раза обстреляли Херсон и область. Вследствие атак есть разрушения и раненые.

Также вчера мы писали, что российская армия обстреляла предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, а также кислородную станцию.

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