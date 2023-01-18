В Херсоне прогремели взрывы: в сети сообщают об обстреле

В Херсоне утром 18 января в очередной раз раздались взрывы. Местные жители пишут об обстреле города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По информации местных жителей, сейчас город находится под обстрелом. Есть ли прилеты, пока неизвестно.
Также в настоящий момент власти и военная администрация не комментировали причины взрывов в Херсоне.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты 83 раза обстреляли Херсон и область. Вследствие атак есть разрушения и раненые.
Также вчера мы писали, что российская армия обстреляла предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, а также кислородную станцию.
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