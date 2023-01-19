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В Херсоне прогремели взрывы: в сети пишут о "прилетах" по жилым домам

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Херсон, Четверг 19 января 2023 13:49
В Херсоне прогремели взрывы: в сети пишут о "прилетах" по жилым домам Фото: в Херсоне 19 января прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне днем 19 января после отмены воздушной тревоги прогремели взрывы. Жители города заявляют об обстреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как утверждают местные жители, "прилеты" были после отбоя тревоги, по предварительным данным, попадание по жилым домам.

Официальной информации от военной администрации о вражеском обстреле пока не было.

Напомним, вчера россияне снова обстреляли Херсон. На фото, опубликованных в местных чатах, было видно большое зарево над городом.

Также мы писали, что за сутки 16 января оккупанты обстреляли территорию Херсонской области 102 раза.

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