У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні сьогодні, 9 травня, увечері пролунали вибухи. У Херсонській області поки не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць події та не називали причин вибухів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни сьогодні кілька разів обстріляли Сумську область.

Також ми писали, що окупанти сьогодні двічі вдарили по прикордонню Чернігівської області з мінометів.

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