У Херсоні пролунали вибухи

У вівторок, 25 квітня, у Херсоні прогриміли вибухи. Наразі в регіоні повітряної тривоги не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".
"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.
Офіційна інформація з приводу вибухів поки що не надходила.
Фото: карта повітряних тривог станом на 11:41 (alerts.in.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу російські окупанти 61 раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок ударів четверо людей отримали поранення.
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