UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні пролунали вибухи

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У вівторок, 25 квітня, у Херсоні прогриміли вибухи. Наразі в регіоні повітряної тривоги не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.

Офіційна інформація з приводу вибухів поки що не надходила.

Фото: карта повітряних тривог станом на 11:41 (alerts.in.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу російські окупанти 61 раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок ударів четверо людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніХерсонська областьХерсон