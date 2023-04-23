У Херсоні пролунали вибухи

"У Херсоні чути вибухи", - ідеться в повідомленні.

Офіційна інформація з приводу вибухів поки що не надходила.

Нагадаємо, сьогодні після обіду російські війська обстріляли Херсон із мінометів . В результаті загинула одна людина.

Крім того, російські війська за минулу добу здійснили 54 обстріли Херсонської області. Окупанти випустили 236 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації територією Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв двічі.

Додамо, що у Генштабі попередили про високу ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів росіянами по всій території України.

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