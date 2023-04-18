У Херсоні пролунали вибухи

На Херсонщині повітряну тривогу не оголошували.

При цьому на даний момент офіційна інформація щодо вибухів не надходила.

Оновлено (17:05)

У Херсоні знову прогриміли вибухи. В області тривогу так і не оголосили.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили по центру Херсона, атакувавши місцевий ринок. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще дев'ять отримали поранення.

Крім того, вранці окупанти з артилерії обстріляли місто Українське Донецької області. Внаслідок ворожої атаки вісім людей отримали поранення, їх доправили до лікарні.

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