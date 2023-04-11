У Херсоні пролунали вибухи

У вівторок, 11 квітня, у Херсоні прогриміли вибухи. В області повітряної тривоги не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чути вибухи", - йдеться в повідомленні.
Наразі жодної офіційної інформації з приводу вибухів не надходило.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Храм Різдва Пресвятої Богородиці у Херсоні.
Крім того, російські війська за минулу добу здійснили 56 обстрілів Херсонської області.
Додамо, що 10 квітня російська армія атакувала човен з людьми в Херсонській області, внаслідок чого двоє людей отримали тяжкі поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.