В Херсоне раздались взрывы
Фото: в Херсоне снова раздались взрывы (GettyImages)
В Херсоне в который раз за день слышатся взрывы. Об их причинах пока ничего не известно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Воздушная тревога в городе пока не объявлена.
Предыдущие взрывы слышали горожане сегодня около 15 часов дня.
Напомним, вчера российские военные 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Оккупанты били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и танков. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.