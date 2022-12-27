В Херсоне раздались взрывы

В Херсоне в который раз за день слышатся взрывы. Об их причинах пока ничего не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Предыдущие взрывы слышали горожане сегодня около 15 часов дня.

Воздушная тревога в городе пока не объявлена.

Напомним, вчера российские военные 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Оккупанты били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и танков. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.

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