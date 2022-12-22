У Херсоні пролунали вибухи

У четвер, 22 грудня, увечері у Херсоні місцеві жителі почули вибухи. В області поки що не оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про вибухи у місті.
Нагадаємо, 22 грудня вранці російські окупанти обстріляли з артилерії село Станіслав у Херсонській області. Внаслідок атаки пошкоджено електромережі та газопроводи.
Також ми писали, що мешканців мікрорайону Острів, що знаходиться у Херсоні, закликали евакуюватися, оскільки російські окупанти постійно його обстрілюють.
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