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У Херсоні повідомляють про вибухи

Фото: у Херсоні зранку чули вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсоні сьогодні, 12 березня, пролунали вибухи. В області не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Херсоні лунають вибухи", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 11:00

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти 29 разів обстріляли Херсон та область, випустивши майже 156 снарядів.

Внаслідок обстрілів загинули троє жителів Херсонської області, ще троє отримали поранення.

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