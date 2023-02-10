У Херсоні повідомляють про вибухи

У п'ятницю, 10 лютого, у Херсоні було чутно звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що повітряну тривогу у регіоні не оголошували.
Офіційної інформації щодо ситуації у місті поки немає.
Нагадаємо, що російські війська вночі 10 лютого обстрілюють прибережжя Херсона. Також було чути прильоти в Олешках.
Раніше стало відомо, що минулої доби, 8 лютого, російські війська 39 разів обстріляли Херсон. Унаслідок їх атаки є загиблі та постраждалі.
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