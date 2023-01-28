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У Херсоні повідомляють про вибухи

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Херсон, Субота 28 січня 2023 13:49
У Херсоні повідомляють про вибухи Фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вдень у суботу, 28 січня, пролунали вибухи. При цьому тривогу у місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією пабліків, за попередніми даними, у місті йдуть контрбатарейні бої.

Крім того, пізніше з'явилося повідомлення про те, що Сили оборони влучили по скупченню росіян. Однак цю інформацію наразі не підтверджують українські військові.

Нагадаємо, російські війська минулої доби обстріляли Херсонську область 19 разів. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, також є поранені.

Також повідомлялося, що у селі Благодатне на Херсонщині місцеві жителі знайшли в полі поранену людину. Чоловік підірвався на міні.

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