У Херсоні повідомляють про вибухи

У Херсоні вдень у суботу, 28 січня, пролунали вибухи. При цьому тривогу у місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Крім того, пізніше з'явилося повідомлення про те, що Сили оборони влучили по скупченню росіян. Однак цю інформацію наразі не підтверджують українські військові.

За інформацією пабліків, за попередніми даними, у місті йдуть контрбатарейні бої.

Нагадаємо, російські війська минулої доби обстріляли Херсонську область 19 разів. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, також є поранені.

Також повідомлялося, що у селі Благодатне на Херсонщині місцеві жителі знайшли в полі поранену людину. Чоловік підірвався на міні.

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