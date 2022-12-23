Фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (GettyImages)

З ранку п'ятниці, 23 грудня, у Херсоні повідомляють про вибухи. За добу через обстріл у Херсонській області одна людина загинула, 2 отримали поранення, окупанти понад 60 разів обстріляли регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.