У Херсоні повідомляють про вибухи
З ранку п'ятниці, 23 грудня, у Херсоні повідомляють про вибухи. За добу через обстріл у Херсонській області одна людина загинула, 2 отримали поранення, окупанти понад 60 разів обстріляли регіон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, російські окупанти 61 раз обстріляли територію регіону. Мирні населені пункти області загарбники атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
"Через російські обстріли минулої доби 1 людина загинула, 2 жителі Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості", - розповів він.
Очільник регіону додав, що ворог обстріляв Херсон 30 разів - били по житлових кварталах міста. Російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.
Нагадаємо, 22 грудня вранці російські окупанти обстріляли з артилерії село Станіслав у Херсонській області. Внаслідок атаки пошкоджено електромережі та газопроводи.
Також мешканців мікрорайону Острів у Херсоні закликали евакуюватися, оскільки російські окупанти постійно його обстрілюють.
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