Фото: в Херсоне сообщают о взрывах (GettyImages)

С утра пятницы, 23 декабря, в Херсоне сообщают о взрывах. За сутки из-за обстрелов в Херсонской области один человек погиб, 2 получили ранения, оккупанты больше 60 раз обстреляли регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.