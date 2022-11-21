У Херсоні повідомляють про вибухи

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у Херсоні та області не оголошували повітряну тривогу. Наразі місцева влада не давала офіційних коментарів щодо ситуації у місті.

Нагадаємо, що нещодавно російські окупанти обстріляли звільнений Херсон. Внаслідок атаки у місті пошкоджено багатоповерхівку у мікрорайоні Острів.

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