В Херсоне сообщают о взрывах

Жители освобожденного Херсона сегодня, 21 ноября, сообщают о взрывах. Причины пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в Херсоне и области не объявляли воздушную тревогу. Пока местные власти не давали официальных комментариев относительно ситуации в городе.

Напомним, что недавно российские оккупанты обстреляли освобожденный Херсон. В результате атаки в городе повреждена многоэтажка в микрорайоне Остров.

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