У Херсоні повідомляють про вибухи

Офіційної інформації про ситуацію у місті наразі немає.

Зазначимо, що на даний момент у місті, як і в області, повітряна тривога не була оголошена.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти 79 разів ударили по території Херсонської області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Крім того, сьогодні під російський удар потрапило транспортне підприємство "Херсонелектротранс".

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