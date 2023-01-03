У Херсоні повідомляють про вибухи

У вівторок увечері, 3 січня, у Херсоні пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .
Офіційної інформації про ситуацію у місті наразі немає.
Зазначимо, що на даний момент у місті, як і в області, повітряна тривога не була оголошена.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти 79 разів ударили по території Херсонської області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.
Крім того, сьогодні під російський удар потрапило транспортне підприємство "Херсонелектротранс".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.