У Херсоні повідомляють про сильні вибухи

У Херсоні вночі, 7 лютого, пролунали сильні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
За їхніми словами, окупанти відкрили вогонь із лівого білого.
Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні не було оголошено.
Офіційної інформації про ситуацію у місті наразі немає.
РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в Херсоні вже чули вибухи.
Нагадаємо, окупанти вночі 6 січня та вранці атакували Херсон, внаслідок чого було пошкоджено церкву, житлові будинки та газову трубу.
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