У Херсоні повідомляють про сильні вибухи

За їхніми словами, окупанти відкрили вогонь із лівого білого.

Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні не було оголошено.

Офіційної інформації про ситуацію у місті наразі немає.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в Херсоні вже чули вибухи.

Нагадаємо, окупанти вночі 6 січня та вранці атакували Херсон, внаслідок чого було пошкоджено церкву, житлові будинки та газову трубу.

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