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У Херсоні повідомляють про "прильоти": що відомо

Фото: у Херсоні повідомляють про "прильоти" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вдень 26 грудня вкотре пролунали вибухи. Попередньо, у місті є "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві, "приліт" був зафіксований в одному із районів міста. Про постраждалих не повідомляється. Також невідомо, чи є пошкодження.

Варто зазначити, що військова адміністрація і влада поки що не підтверджують інформацію про атаку.

Нагадаємо, минулої доби росіяни 33 рази обстріляли Херсонську область. Противник застосував низку озброєнь, у тому числі артилерію та РСЗВ.

Влада регіону, у свою чергу, закликає мешканців евакуюватися. Оскільки через обстріл ворога місто та область можуть залишитися без води та світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Херсонвибухи