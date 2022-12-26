У Херсоні повідомляють про "прильоти": що відомо

Як повідомляють місцеві, "приліт" був зафіксований в одному із районів міста. Про постраждалих не повідомляється. Також невідомо, чи є пошкодження.

Варто зазначити, що військова адміністрація і влада поки що не підтверджують інформацію про атаку.