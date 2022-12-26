У Херсоні повідомляють про "прильоти": що відомо

У Херсоні вдень 26 грудня вкотре пролунали вибухи. Попередньо, у місті є "прильоти".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Як повідомляють місцеві, "приліт" був зафіксований в одному із районів міста. Про постраждалих не повідомляється. Також невідомо, чи є пошкодження.
Варто зазначити, що військова адміністрація і влада поки що не підтверджують інформацію про атаку.
Нагадаємо, минулої доби росіяни 33 рази обстріляли Херсонську область. Противник застосував низку озброєнь, у тому числі артилерію та РСЗВ.
Влада регіону, у свою чергу, закликає мешканців евакуюватися. Оскільки через обстріл ворога місто та область можуть залишитися без води та світла.
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