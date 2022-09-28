У Херсоні повідомили про вибухи

"У Херсоні чутно вибухи", - пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на кореспондентів.

Тим часом Telegram-канали повідомляють про можливі вибухи в районі Антонівки, розташоване селище неподалік самого міста.

Інші джерела пишуть про вибухи в районі готелю "Колос" та суду в Олешках.

Офіційної інформації про причини вибухів поки немає.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок ракетного удару по Херсону загинув колишній нардеп-колаборант Олексій Журавко.

Додамо, раніше розвідка перехопила розмову, в якій окупант, який воює під Херсоном розповідає про те, що "молиться про поранення", аби зʼявилася нагода повернутись додому.

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