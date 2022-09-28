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У Херсоні повідомили про вибухи

Фото: в Херсоні повідомили про вибухи (facebook com)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Херсоні місцеві жителі повідомили про вибухи. Відповідні звуки чули у різних куточках міста і за ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Херсоні чутно вибухи", - пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на кореспондентів.

Тим часом Telegram-канали повідомляють про можливі вибухи в районі Антонівки, розташоване селище неподалік самого міста.

Інші джерела пишуть про вибухи в районі готелю "Колос" та суду в Олешках.

Офіційної інформації про причини вибухів поки немає.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок ракетного удару по Херсону загинув колишній нардеп-колаборант Олексій Журавко.

Додамо, раніше розвідка перехопила розмову, в якій окупант, який воює під Херсоном розповідає про те, що "молиться про поранення", аби зʼявилася нагода повернутись додому.

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ХерсонВибух