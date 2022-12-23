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У Херсоні після обстрілу спалахнула сильна пожежа (відео)

Фото: у Херсоні після обстрілу спалахнула сильна пожежа (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні ввечері у п'ятницю, 23 грудня, після обстрілу спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

У мережі опублікували відео, на якому видно, що в одному з районів міста внаслідок обстрілу сталася пожежа. Як розповів автор відео, "приліт" був у хаті.

Нагадаємо, сьогодні російські військові завдали удару по Корабельному району Херсона. На жаль, один із цивільних отримав несумісні з життям поранення.

Варто зазначити, що влада Херсона рекомендує жителям міста подбати про власну безпеку та евакуюватися. Існує ризик, що городяни можуть залишитися без тепла та води.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХерсонвибухиПожежа