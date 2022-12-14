У Херсоні без опалення залишився цілий мікрорайон: в ОВА розповіли про ще одну небезпеку

"Через російські обстріли пошкоджено насосну та електротрансформаторну станціі, від яких забезпечується водопостачання котельні, що забезпечує теплом мікрорайон. Через високу небезпеку ремонтні бригади не можуть оперативно ліквідувати поломки тепломережі. Тому забезпечити стале теплопостачання нині неможливо", - розповів він.

За його словами, воду з системи зіллють.

"Це необхідно, аби вберегти тепломережу від пошкоджень. Якщо цього не зробити, відновити її буде дуже складно. Також є висока ймовірність, що мікрорайон Корабел може залишитися без електропостачання через постійні російські обстріли", - додав Янушевич.

Очільник регіону закликав херсонців евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Херсонська ОВА готова допомогти з евакуацією. Звертайтеся на "гарячу лінію" за номером: 0800330951 або 091 481 78 45. З евакуацією допомагають й волонтерські організації – детальніше.