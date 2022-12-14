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У Херсоні без опалення залишився цілий мікрорайон: в ОВА розповіли про ще одну небезпеку

Фото: у Херсоні без опалення залишився мікрорайон Корабел (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Херсоні тимчасово припинено теплопостачання мікрорайону Корабел. Відповідне рішення прийнято комісією з питань ТЕБ та НС Херсонської міської військової адміністрації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Через російські обстріли пошкоджено насосну та електротрансформаторну станціі, від яких забезпечується водопостачання котельні, що забезпечує теплом мікрорайон. Через високу небезпеку ремонтні бригади не можуть оперативно ліквідувати поломки тепломережі. Тому забезпечити стале теплопостачання нині неможливо", - розповів він.

За його словами, воду з системи зіллють.

"Це необхідно, аби вберегти тепломережу від пошкоджень. Якщо цього не зробити, відновити її буде дуже складно. Також є висока ймовірність, що мікрорайон Корабел може залишитися без електропостачання через постійні російські обстріли", - додав Янушевич.

Очільник регіону закликав херсонців евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Херсонська ОВА готова допомогти з евакуацією. Звертайтеся на "гарячу лінію" за номером: 0800330951 або 091 481 78 45. З евакуацією допомагають й волонтерські організації – детальніше.

Як повідомлялось, 14 грудня через пошкодження мережі внаслідок російських обстрілів у Херсоні припинили теплопостачання в 17 багатоповерхових будинках мікрорайона "Північний".

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