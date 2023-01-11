У Херсоні лунають вибухи, тривоги в області немає

Фото: в Херсоні лунають вибухи, тривоги в області немає (ілюстрація/GettyImages)

У середу, 11 січня, у Херсоні повідомляють про вибухи. Повітряну тривогу в області не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні. Оновлено 13.15. За даними suspilne.media, у Херсоні знову чути вибухи.