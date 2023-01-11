ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні лунають вибухи, тривоги в області немає

Новость на русском →
Херсон, Середа 11 січня 2023 12:58
У Херсоні лунають вибухи, тривоги в області немає Фото: в Херсоні лунають вибухи, тривоги в області немає (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 11 січня, у Херсоні повідомляють про вибухи. Повітряну тривогу в області не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 13.15. За даними suspilne.media, у Херсоні знову чути вибухи.

Як повідомлялось, 11 січня російські війська знову обстріляли дитячу обласну лікарню в Херсоні. Будівля пошкоджена, але постраждалих внаслідок ворожих атак немає.

Днем раніше окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинув 85-річний чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Обстріл
NEWS
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня