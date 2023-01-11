У Херсоні лунають вибухи, тривоги в області немає
Фото: в Херсоні лунають вибухи, тривоги в області немає (ілюстрація/GettyImages)
У середу, 11 січня, у Херсоні повідомляють про вибухи. Повітряну тривогу в області не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
Оновлено 13.15. За даними suspilne.media, у Херсоні знову чути вибухи.
Як повідомлялось, 11 січня російські війська знову обстріляли дитячу обласну лікарню в Херсоні. Будівля пошкоджена, але постраждалих внаслідок ворожих атак немає.
Днем раніше окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинув 85-річний чоловік.
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