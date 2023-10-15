У Херсоні нові "прильоти": знеструмлений центр міста

Херсон знову під обстрілами російських загарбників. Центр міста знеструмлений через пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка в Telegram.
"Армія РФ продовжує атакувати Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя", - зазначив він.
Внаслідок нових "прильотів" у Херсоні пошкоджені лінії електропередач. Центр міста поки без світла.
"На зараз знеструмлений центр міста. Проводяться ремонтні роботи", - додав Мрочко.
Херсон під обстрілом 15 жовтня
Російські окупанти зранку 15 жовтня атакували Херсон та область. Окупанти з Су-34 скинули авіабомби на місто. Був атакований об'єкт критичної інфраструктури.
Після обстрілу у Херсоні зникло світл, спостерігалися проблеми зі зв'язком та інтернетом. Під обстріл також потрапив потяг Херсон - Київ. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.
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