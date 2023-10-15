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В Херсоне новые "прилеты": обесточен центр города

Фото: центр Херсона без света из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Херсон снова под обстрелами российских захватчиков. Центр города обесточен из-за повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

"Армия РФ продолжает атаковать Херсон из временно оккупированного левобережья", - отметил он.

В результате новых "прилетов" в Херсоне повреждены линии электропередач. Центр города пока без света.

"На данный момент обесточенный центр города. Проводятся ремонтные работы", - добавил Мрочко.

Херсон под обстрелом 15 октября

Российские оккупанты утром 15 октября атаковали Херсон и область. Оккупанты с Су-34 сбросили авиабомбы на город. Был атакован объект критической инфраструктуры.

После обстрела в Херсоне исчез свет, наблюдались проблемы со связью и интернетом. Под обстрел также попал поезд Херсон - Киев. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

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