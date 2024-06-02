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В Херсоні лунають вибухи: окупанти обстрілюють місто

Фото: у Херсоні гримлять вибухи 2 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З ранку неділі, 2 червня, у Херсоні лунають вибухи. Російські війська обстрілюють місто.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!" - розповів він.

Він також розповів, що окупанти обстрілюють прибережні зони Херсона.

"Обстріл прибережних зон Херсона триває! Будьте обережні!" - додав Мрочко.

Обстріли Херсонської області

Російські війська з постійною періодичністю обстрілюють Херсон після того, як ЗСУ повернули місто під свій контроль восени 2022 року після його захоплення російськими окупантами.

З того часу загарбники атакують Херсон найчастіше з лівобережжя регіону, населені пункти якого досі продовжують залишатися в окупації.

При цьому цинізм окупанів настільки не має меж, що вони, крім правобережжя, почали обстрілювати і населені пункти захопленого лівобережжя Херсонської області. Таким чином, вони намагаються зупинити українські війська після їхнього закріплення на кількох плацдармах на окупованій території.

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Херсон