RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты обстреливают город

Фото: в Херсоне гремят взрывы 2 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С утра воскресенья, 2 июня, в Херсоне раздаются взрывы. Российские войска обстреливают город.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите к более безопасным местам!" - рассказал он.

Он также рассказал, что оккупанты обстреливают прибрежные зоны Херсона.

"Обстрел прибрежных зон Херсона продолжается! Будьте осторожны!" - добавил Мрочко.

Обстрелы Херсонской области

Российские войска с постоянной периодичностью обстреливают Херсон после того, как ВСУ вернули город под свой контроль осенью 2022 года после его захвата российскими оккупантами.

С того времени захватчики атакуют Херсон зачастую с левобережья региона, населенные пункты которого до сих пор продолжают оставаться в оккупации.

При этом цинизм оккупанов настолько не имеет границ, что они, кроме правобережья, начали обстреливать и населенные пункты захваченного левобережья Херсонской области. Таким образом, они пытаются остановить украинские войска после их закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон