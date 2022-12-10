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У Херсоні лунають вибухи. Частина міста без світла через обстріли

Фото: в Херсоні 10 грудня лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 10 грудня місцеві жителі чують вибухи. Тим часом частина міста залишилася без світла через нічні та ранкові обстріли росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Вибухи лунають у Херсоні, бережіть себе", - пишуть в мережі.

Разом з тим очільник Херсонської ОВА повідомив, що вночі та вранці російські окупанти знову обстрілювали Херсон.

"Через пошкодження ліній електроживлення знову без світла залишилися: центр міста, Шуменський мікрорайон, селище Степанівка", - пише Янушевич.

За його словами, без електрики залишилися 2549 абонентів.

Ремонтні бригади енергетиків вже приступили до відновлювальних робіт.

Нагадаємо, вчора, 9 грудня російські війська завдали ударів по Херсону, ракета влучила в одну з місцевих лікарень, через що постраждала цивільна особа.

Додамо, лише нещодавно в Херсоні повернули світло для більш ніж половини абонентів після того, як електропостачання було порушено через обстріл росіян.

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ХерсонЕлектроенергіяВибух