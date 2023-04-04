В Херсоне сегодня, 4 апреля, раздаются взрывы. Официальных комментариев по поводу текущей ситуации в городе пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и Telegram-каналы.

"В Херсоне раздаются взрывы", - информируют в сети.

Напомним, что за минувшие сутки оккупанты четыре раза обстреляли Херсон, 10 снарядов попали в жилой квартал города и на территорию медицинского учреждения.

Добавим, также мы писали, что российские военные обстреляли медучреждение в Херсоне.

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