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В Херсоне раздаются взрывы

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Херсон, Вторник 04 апреля 2023 15:06
В Херсоне раздаются взрывы Фото: в Херсоне 4 апреля слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне сегодня, 4 апреля, раздаются взрывы. Официальных комментариев по поводу текущей ситуации в городе пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и Telegram-каналы.

"В Херсоне раздаются взрывы", - информируют в сети.

Напомним, что за минувшие сутки оккупанты четыре раза обстреляли Херсон, 10 снарядов попали в жилой квартал города и на территорию медицинского учреждения.

Добавим, также мы писали, что российские военные обстреляли медучреждение в Херсоне.

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