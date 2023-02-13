ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні лунають вибухи

Новость на русском →
Херсон, Понеділок 13 лютого 2023 11:48
У Херсоні лунають вибухи Фото: у Херсоні знову повідомляють про вибухи 13 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 13 лютого, у Херсоні знову лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

За даними Херсонської ОВА, російські загарбники 42 рази обстріляли територію Херсонської області. Гатили з РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетний удар.

"Херсон російська армія обстрілювала 9 разів. Ворожі снаряди поцілили в складські приміщення, кіноконцертний зал, територію біля будівлі ОДА та житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Через обстріли за добу в Херсонської області загинули 3 людини, 1 житель області отримав поранення.

Як повідомлялося, в Херсоні в ніч на 13 лютого пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголосили.

Додамо, що окупанти цієї ночі активно обстрілювали Херсон. Зокрема, через російські обстріли пошкоджено залізницю. Тому сьогодні, 13 лютого, потяг із Києва, який мав прибути до Херсона, вирушить до Миколаєва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область
NEWS
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
DAILY
Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці