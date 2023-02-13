В Херсоне раздаются взрывы

В понедельник, 13 февраля, в Херсоне снова раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

По данным Херсонской ОВА, российские захватчики 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. Били из РСЗО, минометов, танков, а также нанесли ракетный удар.

"Херсон российская армия обстреливала 9 раз. Вражеские снаряды попали в складские помещения, киноконцертный зал, территорию у здания ОГА и жилые дома", - говорится в сообщении.

Из-за обстрелов за сутки в Херсонской области погибли 3 человека, 1 житель области получил ранения.

Как сообщалось, в Херсоне в ночь на 13 февраля раздались взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Добавим, что оккупанты этой ночью активно обстреливали Херсон. В частности, из-за российских обстрелов повреждена железная дорога. Поэтому сегодня, 13 февраля, поезд из Киева, который должен был прибыть в Херсон, отправится в Николаев.