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В Херсоні лунають потужні вибухи. Містян просять не виходити на вулицю

Фото: в Херсоні лунають потужні вибухи 2 жовтня (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Херсоні після ранкового обстрілу у вівторок, 2 жовтня, знову лунають сильні вибухи.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Армія РФ поновила обстріл Херсона! У місті лунають потужні вибухи", - розповів він.

Голова МВА порадив не виходити без потреби на вулицю.

"Залишайтесь у безпечних місцях! Бережіть себе і своїх близьких!" - додав Мрочко.

Обстріли Херсона

Усю ніч та ранок понеділка, 2 жовтня, російські війська били по Херсону. Під час однієї з атак поранення отримали двоє дівчаток та їхня мати.

Крім того, сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. 

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Херсон