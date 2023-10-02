В Херсоні лунають потужні вибухи. Містян просять не виходити на вулицю

"Армія РФ поновила обстріл Херсона! У місті лунають потужні вибухи", - розповів він.

Голова МВА порадив не виходити без потреби на вулицю.

"Залишайтесь у безпечних місцях! Бережіть себе і своїх близьких!" - додав Мрочко.

Обстріли Херсона

Усю ніч та ранок понеділка, 2 жовтня, російські війська били по Херсону. Під час однієї з атак поранення отримали двоє дівчаток та їхня мати.

Крім того, сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.