В Херсоне раздаются мощные взрывы. Жителей города просят не выходить на улицу

"Армия РФ возобновила обстрел Херсона! В городе раздаются мощные взрывы", - рассказал он.

Глава ГВА посоветовал не выходить без нужды на улицу.

"Оставайтесь в безопасных местах! Берегите себя и своих близких!" - добавил Мрочко.

Обстрелы Херсона

Всю ночь и утро понедельника, 2 октября, российские войска били по Херсону. Во время одной из атак ранения получили две девочки и их мать.

Кроме того, сегодня около 05:00 враг обстрелял центр Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.