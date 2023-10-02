ua en ru
Пн, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Херсоні лунають потужні вибухи. Містян просять не виходити на вулицю

Херсон, Понеділок 02 жовтня 2023 09:26
UA EN RU
В Херсоні лунають потужні вибухи. Містян просять не виходити на вулицю Фото: в Херсоні лунають потужні вибухи 2 жовтня (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Херсоні після ранкового обстрілу у вівторок, 2 жовтня, знову лунають сильні вибухи.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Армія РФ поновила обстріл Херсона! У місті лунають потужні вибухи", - розповів він.

Голова МВА порадив не виходити без потреби на вулицю.

"Залишайтесь у безпечних місцях! Бережіть себе і своїх близьких!" - додав Мрочко.

Обстріли Херсона

Усю ніч та ранок понеділка, 2 жовтня, російські війська били по Херсону. Під час однієї з атак поранення отримали двоє дівчаток та їхня мати.

Крім того, сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Збиті дрони і влучання: що відомо про нічну атаку
Збиті дрони і влучання: що відомо про нічну атаку
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського