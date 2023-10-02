В Херсоні лунають потужні вибухи. Містян просять не виходити на вулицю
У Херсоні після ранкового обстрілу у вівторок, 2 жовтня, знову лунають сильні вибухи.
Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Армія РФ поновила обстріл Херсона! У місті лунають потужні вибухи", - розповів він.
Голова МВА порадив не виходити без потреби на вулицю.
"Залишайтесь у безпечних місцях! Бережіть себе і своїх близьких!" - додав Мрочко.
Обстріли Херсона
Усю ніч та ранок понеділка, 2 жовтня, російські війська били по Херсону. Під час однієї з атак поранення отримали двоє дівчаток та їхня мати.
Крім того, сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.
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