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В Херсоне раздаются мощные взрывы. Жителей города просят не выходить на улицу

Херсон, Понедельник 02 октября 2023 09:26
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В Херсоне раздаются мощные взрывы. Жителей города просят не выходить на улицу Фото: в Херсоне раздаются мощные взрывы 2 октября (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсоне после утреннего обстрела во вторник, 2 октября, снова раздаются мощные взрывы.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Армия РФ возобновила обстрел Херсона! В городе раздаются мощные взрывы", - рассказал он.

Глава ГВА посоветовал не выходить без нужды на улицу.

"Оставайтесь в безопасных местах! Берегите себя и своих близких!" - добавил Мрочко.

Обстрелы Херсона

Всю ночь и утро понедельника, 2 октября, российские войска били по Херсону. Во время одной из атак ранения получили две девочки и их мать.

Кроме того, сегодня около 05:00 враг обстрелял центр Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

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