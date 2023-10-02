В Херсоне раздаются мощные взрывы. Жителей города просят не выходить на улицу
В Херсоне после утреннего обстрела во вторник, 2 октября, снова раздаются мощные взрывы.
Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Армия РФ возобновила обстрел Херсона! В городе раздаются мощные взрывы", - рассказал он.
Глава ГВА посоветовал не выходить без нужды на улицу.
"Оставайтесь в безопасных местах! Берегите себя и своих близких!" - добавил Мрочко.
Обстрелы Херсона
Всю ночь и утро понедельника, 2 октября, российские войска били по Херсону. Во время одной из атак ранения получили две девочки и их мать.
Кроме того, сегодня около 05:00 враг обстрелял центр Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.
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