В Херсоне раздаются мощные взрывы
Фото: в Херсоне 6 января раздаются мощные взрывы (Getty Images)
Херсон с утра находится под обстрелом оккупационных российских войск. В городе жители слышны мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Обновлено 09:31. Известно о сильном пожаре в частном секторе города. Очевидцы сообщают о погибшем.
"В Херсоне сейчас слышны мощные взрывы", - пишут в сети.
Между тем, местные паблики также сообщают о дыме над городом и о возможных пострадавших.
"На горизонте виднеется дым, берегите себя... Очевидцы сообщают о пострадавших", - добавляют Telegram-каналы.
Напомним, что сейчас под обстрелом российских войск находится и Краматорск Донецкой области.
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