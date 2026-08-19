У Херсоні дрон ударив по маршрутці з людьми, є загиблі

Орієнтовно о 08:50 російські окупанти атакували дроном маршрутку у Корабельному районі Херсона. Удар прийшовся прямо по пасажирському транспорту, яким люди їхали у своїх звичайних справах.

"Внаслідок цього терористичного удару загинули четверо людей. Наразі їхні особи встановлюють відповідні служби. Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитих", - написав Прокудін.

Особи загиблих поки не розголошують - цим займаються відповідні служби.

"Після удару водій ухвалив рішення їхати до лікарні пошкодженим транспортом, аби не втрачати дорогоцінний час. Він ризикував вдруге потрапити під ворожу атаку, але найважливішим було якнайшвидше доправити поранених до медиків", - йдеться у заяві.

Згодом в ОВА додали, що загинуло четверо літніх людей - 69-річний чоловік та троє жінок віком 89, 63 та 71 рік.

Стан постраждалих

Крім загиблих, у результаті атаки постраждали ще четверо жінок.

"Наразі вони перебувають у лікарні. Медики проводять обстеження та надають постраждалим усю необхідну допомогу", - додав очільник ОВА.

Цієї доби ворог одночасно тероризував і інші регіони країни.

Тим часом у Запоріжжі після серії російських ударів виникли перебої з електропостачанням.