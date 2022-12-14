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В Херсоне десятки домов остались без отопления из-за вражеских обстрелов

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Херсон, Среда 14 декабря 2022 11:28
В Херсоне десятки домов остались без отопления из-за вражеских обстрелов Фото: в Херсоне десятки домов остались без отопления из-за вражеских обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за повреждений сети в результате российских обстрелов в Херсоне десятки домов остались без отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский городской совет.

"ЧП "Теплогенерация" вынуждено временно прекратить теплоснабжение в 17 многоэтажных зданий микрорайона "Северный" в связи с повреждениями сети, вызванными вражескими обстрелами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при первой возможности теплоснабжение будет восстановлено.

Как сообщалось ранее, сегодня в результате вражеского удара по Херсону загорелось складское помещение.

Вчера в Херсоне произошел масштабный пожар в одном из районов из-за ударов оккупантов.

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