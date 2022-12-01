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У Херсоні чути вибухи, в області оголошена повітряна тривога

Фото: у Херсоні 1 грудня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Херсона сьогодні чули вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Мешканці Херсона зазначили, що вибухи пролунали після 9:20. Варто зазначити, що повітряну тривогу у Херсонській області та ще низці південних та східних регіонів оголосили о 9:26.

Фото: карта повітряних тривог станом на 9:30 (alerts.in.ua)

Нагадаємо, російські окупанти вночі 1 грудня обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок чого у місті зникло світло.

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ХерсонВибухВійна в Україні