В Херсоне слышны взрывы, в области объявлена воздушная тревога

Жители Херсона сегодня слышали взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Жители Херсона отметили, что взрывы прогремели после 9:20. Следует отметить, что воздушную тревогу в Херсонской области и еще ряде южных и восточных регионов объявили в 9:26.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 9:30 (alerts.in.ua)
Напомним, российские оккупанты ночью 1 декабря обстреляли Херсон из артиллерии. В результате чего в городе исчез свет.
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