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У Херсоні в черговий раз пролунали вибухи

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Херсон, Субота 17 грудня 2022 15:44
У Херсоні в черговий раз пролунали вибухи Фото: у Херсоні в черговий раз пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вдень 17 грудня знову пролунали потужні вибухи. Тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

За інформацією місцевих жителів, у місті було чути кілька вибухів. Мешканців просять пройти у безпечні місця.

Влада та військове керівництво міста поки не підтвердили вибухи.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні вже повідомляли про вибухи. Як розповів голова Херсонської ОВ Ярослав Янушевич, російські війська обстріляли геріатричний центр у селі Степанівка, яка знаходиться за 9 кілометрів від обласного центру.

Крім того, вранці внаслідок ворожого обстрілу Херсона загинув чоловік, ще одна жінка зазнала поранень.

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Херсон Обстріл вибухи
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