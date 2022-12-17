У Херсоні в черговий раз пролунали вибухи

У Херсоні вдень 17 грудня знову пролунали потужні вибухи. Тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Херсон ".

Влада та військове керівництво міста поки не підтвердили вибухи.

За інформацією місцевих жителів, у місті було чути кілька вибухів. Мешканців просять пройти у безпечні місця.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні вже повідомляли про вибухи. Як розповів голова Херсонської ОВ Ярослав Янушевич, російські війська обстріляли геріатричний центр у селі Степанівка, яка знаходиться за 9 кілометрів від обласного центру.

Крім того, вранці внаслідок ворожого обстрілу Херсона загинув чоловік, ще одна жінка зазнала поранень.

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