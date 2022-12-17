В Херсоне в очередной раз прогремели взрывы
В Херсоне днем 17 декабря вновь прогремели мощные взрывы. Тревога в регионе не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".
По информации местных жителей, в городе было слышно несколько взрывов. Жителей просят пройти в безопасные места.
Власти и военное руководство города пока не подтвердили взрывы.
Напомним, сегодня в Херсоне уже сообщали о взрывах. Как рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, российские войска обстреляли гериатрический центр в селе Степановка, которая находится в 9 километрах от областного центра.
Кроме того, утром вследствие вражеского обстрела Херсона погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.
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