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В Херсоне в очередной раз прогремели взрывы

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Херсон, Суббота 17 декабря 2022 15:44
В Херсоне в очередной раз прогремели взрывы Фото: в Херсоне в очередной раз прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне днем 17 декабря вновь прогремели мощные взрывы. Тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

По информации местных жителей, в городе было слышно несколько взрывов. Жителей просят пройти в безопасные места.

Власти и военное руководство города пока не подтвердили взрывы.

Напомним, сегодня в Херсоне уже сообщали о взрывах. Как рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, российские войска обстреляли гериатрический центр в селе Степановка, которая находится в 9 километрах от областного центра.

Кроме того, утром вследствие вражеского обстрела Херсона погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

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