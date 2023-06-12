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У Херсоні через підтоплення загинули ще двоє людей, - ОВА

Фото: Підтоплення у Херсоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Херсоні виявили тіла ще двох людей, які потонули через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Через підтоплення Херсона загинули ще двоє мирних людей. Сьогодні в одному з районів міста виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом нині відомо про 10 загиблих через підрив російською армією дамби Каховської ГЕС. Ще 20 осіб - поранені, серед них 5 поліцейських та 2 рятувальників.

"Безвісти зниклими вважаються 35 людей, серед них семеро дітей", - додав Прокудін.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях затопило десятки населених пунктів. Рівень затоплення у Херсонській області знизився на 64 см, вода наразі на позначці 3 м 29 см.

При цьому у воду змило ворожі склади зброї на лівому березі Дніпра, тому російські боєприпаси та міни понесло течією до берегів. Підрив Каховської ГЕС призвів до розливу тисяч кубометрів води на територію Херсонської області.

ДСНС України розповіла, як діяти, якщо ви опинилися у зоні підтоплення чи взагалі потрапили у воду.

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