Підрив ГЕС: рятувальники дали поради, як виїжджати з зони підтоплення

Підрив Каховської ГЕС призвів до розливу тисяч кубометрів води на територію Херсонської області. Як діяти, якщо ви опинилися у зоні підтоплення чи взагалі потрапили у воду.

Якщо є можливість виїхати самостійно

Треба зібрати документи та необхідні речі та ліки. Виходячи, не забудьте вимкнути світло та газ, зачинити вікна та двері. Допоможіть тваринам та знайомим, які потребують допомоги.

Маршрут для виїзду слід планувати з урахування рекомендацій рятувальників. Не ризикуйте їхати вже затопленими дорогами, або шляхами, які починає затоплювати. Якщо на шляху, по якому ви їдете, починає прибувати вода та дорогу починає затоплювати, то вийдіть з машини, знайдіть безпечне місце, де можна дочекатись рятувальників. Бажано, щоб воно було на підвищенні.

Якщо виїхати самостійно змоги немає

Так само зберіть документи, необхідні речі та ліки. Знову ж таки, потурбуйтесь про тих, хто потребує допомоги. Не забудьте від'єднати помешкання від газу та електрики. Перенесіть важливі речі на верхні поверхи та чекайте прибуття рятувальників. Бажано, якимсь чином сповістити про своє місцеперебування - це може бути як напис, так і яскраві елементи одягу.

Якщо ви опинилися у воді

В такому випадку поради будуть наступними: