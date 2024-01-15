У Херсоні через обстріли РФ тимчасово припинили рух тролейбусів

Внаслідок нічного обстрілу росіян 15 січня у Херсоні пошкоджено кабелі та контакту мережу. Рух тролейбусів тимчасово припинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"У результаті ворожих обстрілів обласного центру вночі було пошкоджено кабелі та контактну мережу, через що рух тролейбусів наразі неможливий. Фахівці КП "Херсонелектротранс" Херсонської міської ради проводять роботи з відновлення мережі", - повідомив Мрочко.

За його словами, після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії.

Водночас маршрутні автобуси працюють за графіком. Сьогодні на лінії виїхали 79 автобусів:

КП "ХКТС" - 37

ПрАТ "Ремпобуттехніка - Херсон" - 9

ПП "Корнет-Стиль" - 14

ПФ "МИС" - 7

ФОП Присяжний А. - 6

ФОП Самойленко В. - 3

ПП "Союзавто" - 3

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени минулого року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ.

Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

Так, ввечері 13 січня терористи вкотре атакували Херсон. Внаслідок влучання снаряда загорівся житловий будинок, втім, вогнеборці оперативно прибули на місце подій та ліквідували вогонь.